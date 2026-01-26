2·î3Æü¤ÎÀáÊ¬¤òÁ°¤Ë¡¢FBS¤Ëµ´¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£µ´¡Ö¤¦¤¢～¡ª¤¦¤¢～¡ª¡×26Æü¸áÁ°¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤ÎFBSËÜ¼Ò¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇîÂ¿¶è¤Î¶ûÅÄ¿À¼Ò¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿ÀÖµ´¤ÈÀÄµ´¤Ç¤¹¡£¢£FBS¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Öµ´¤Ï～³°¡ª¡×2·î¤Ë³«¤«¤ì¤ëÀáÊ¬Âçº×¤òÁ°¤Ë¡¢ÌñÊ§¤¤¤ÎÆ¦¤Þ¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢£¶ûÅÄ¿À¼Ò¡¦¹â»³Äê»Ë ¸¢Ç©µ¹¡ÖÆ¦¤ò¤Þ¤«¤ì¤ëÊý¡¢¼õ¤±¤ëÊý¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤´µ§Ç°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¶ûÅÄ¿À¼Ò¤ÎÀá