¢¡¥Æ¥Ë¥¹¢¦Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹Âè£¹Æü¡Ê£²£¶Æü¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Æ¥Ë¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡Ú¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë£²£¶Æü¡áµÈ¾¾Ãé¹°¡Û£²£°£²£³Ç¯¤ËÀÄ»³½¤»Ò¤ÈÁÈ¤ó¤Ç½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ë½àÍ¥¾¡¤·¤¿¼Æ¸¶±ÍºÚ¡Ê¶¶ËÜÁí¶È¡Ë¤¬Æ±Ç¯°ÊÍè¤ÎÁ´¹ë¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¿Ê½Ð¤À¡££´ÂçÂç²ñ¥À¥Ö¥ë¥¹£³ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¡¢£´£±ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Ù¥é¡¦¥º¥Ü¥Ê¥ì¥ï¡Ê¥í¥·¥¢½Ð¿È¡Ë¤È¤Î¥Ú¥¢¤Ç¡¢Âè£¶¥·¡¼¥É¤Î¥¨¥ê¥ó¡¦¥é¥¦¥È¥ê¥Õ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥¨¥¤¥¸¥¢¡¦¥à¥Ï¥ó