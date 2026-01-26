「文化財防火デー」の26日、大分県宇佐市の宇佐神宮では消防訓練が行われました。 「文化財防火デー」は1949年1月26日に起きた奈良県の法隆寺の壁画が焼けた火事を教訓としようと設けられたものです。 宇佐神宮 この日にあわせ、毎年全国各地で文化財を火事から守るための取り組みが行われています。 宇佐市でも26日、宇佐神宮で消防訓練が行われ、神職や地元の消防団員などおよそ30人が参加しまし