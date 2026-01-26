25日、青森県平川市でスノーモービルをするため山に入った8人が遭難しましたが26日、無事に下山しました。現場では26日午前8時すぎから警察や消防などが続々と集まり、その後およそ30人の捜索隊が出発しました。警察によりますと25日午後9時半まえ、遭難者の家族から「スノーモービルを乗りに行った人たちが帰ってこない」と申告がありました。遭難したのは成人男性8人で26日午前4時半すぎには遭難者の1人と電話がつながり「全員無