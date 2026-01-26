能登半島地震を受け、氷見市で整備が進む3棟の災害公営住宅について、市は、あすから入居者の募集を始めます。氷見市の災害公営住宅は、栄町と北大町にそれぞれ21戸、伊勢大町に27戸のあわせて69戸が整備されます。入居時期は、栄町と北大町が今年秋、伊勢大町が来年春の予定です。入居できるのは、能登半島地震で市内の住宅を失い、り災証明が全壊または半壊以上で、住宅を解体した世帯などです。市が行ったアンケートによ