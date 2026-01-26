韓国の孔魯明元駐日大使【ソウル共同】韓国の孔魯明（コン・ノミョン）元駐日大使が25日死去した。93歳だった。顧問を務める東アジア財団が26日明らかにした。韓国メディアは老衰と伝えている。外相などを歴任した。1932年、現在の北朝鮮・咸鏡北道生まれ。ソウル大法学部を卒業し、58年に外務省に入省した。93年に駐日大使になり、94〜96年に外相を務めた。韓国メディアによると、日本や中国、旧ソ連との外交関係樹立に尽力し