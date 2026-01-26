ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、自身のインスタグラムを更新。愛犬・デコピンが全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の夕食会で「最優秀犬賞」を受賞したことを明かした。3年連続4度目のリーグMVPに輝いた大谷は前日24日にニューヨークのホテルで行われた同夕食会に参加。英語でのスピーチではチームや同行した真美子夫人らへの感謝の言葉を並べた。夕食会には真美子夫人とともにデコピン