¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º vs ¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥ºÆüÉÕ¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥Õ¥í¥¹¥È¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊSan Antonio¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º 95 - 104 ¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º NBA¤Î¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥ºÂÐ¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤¬¥Õ¥í¥¹¥È¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊSan Antonio¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©&