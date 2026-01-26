カンテレ・フジテレビで現在放送中のドラマ『夫に間違いありません』（月曜・後10時）。本作は、松下奈緒さん演じる妻・聖子が、死んだはずの夫・一樹（安田顕）と再会し、受け取ってしまった夫の保険金により、人生の歯車が狂いはじめるヒューマンサスペンスです。1月19日に放送された第3話では、聖子（松下奈緒）が一樹（安田顕）の生存を知ったキャバクラ嬢・瑠美子（白宮みずほ）を口止めするため、500万円を持って彼女のもと