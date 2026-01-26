株式会社オフィスフォレスト（F-Foto）は、キヤノンの交換レンズ「RF45mm F1.2 STM」に対応するレンズフード「HF-67」を発売した。価格はオープン。Amazonでの直販ページでは価格は2,280円になっている。 レンズフードが別売のRF45mm F1.2 STMのために用意された。装着時にケラレがないことを確認しているという。現在、キヤノン純正のRF45mm F1.2 STM用レンズフード「ES-73B」は品薄になってい