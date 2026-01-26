マッシュスタイルラボが運営するレディースブランド「CELFORD（セルフォード）」は1月22日、女優でモデルの久間田琳加さんを起用した2026年春のコレクションを公式オンラインストアおよびECデパートメントストア「USAGI ONLINE（ウサギオンライン）」にて公開し、商品の先行予約を開始しました。■日常を特別な瞬間へと変えていく春のアイテムが登場同コレクションのテーマは、“Beyond the Feel”。春の陽射しに映えるプリントや