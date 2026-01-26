イラスト：飯田ともき カメラの次に、というか、もしかしたらカメラ以上に肌に触れている時間が長い場合もあります。そうです、カメラストラップのお話です。以前、このコーナーでもその種類について皆さんの好みをお聞きしましたが、今回は“素材”についてです。 細かく分類するとたくさんあると思われますが、この質問ではとくに人気のある（筆者の主観）「レザー」を代表例にしています。手触りの良