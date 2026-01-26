今回のお悩み「海外旅行時の通信手段について教えて！」よく海外旅行をするのですが、毎回のようにスマホの通信手段に迷います。次は通信キャリアの海外ローミングを試してみたいので、費用感を教えてください。（30代／企画職）海外でスマホを使う方法はいくつかあり、その分「どれを選べばいいのか迷ってしまう」という人も多いと思います。ポケットWi-Fiのレンタル、携帯キャリアの海外ローミング、現地でのSIM利用など、選択肢