ケイシイシイが展開する「小樽洋菓子舗ルタオ」はこのほど、2026年バレンタインの新作ケーキやショコラスイーツを発表しました。公式オンラインショップにて販売します。■カフェモカ風味のチョコケーキやチョコモンブランも「ショコラフィネ」（3,024円）は、チョコレートムースとヘーゼルナッツムースをあわせたチョコレートケーキ。フランボワーズジャムとチョコパフの食感も楽しめます。「カフェモカプディング」（2,700円）は