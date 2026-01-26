ÃæÅç·ò¿Í¤¬¼«¿È¤ÎX¤ÇÅìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ç1·î23¡¦24¡¦25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¡ØTHIS IS KENTY -IDOL ver2.0-¡Ù¤Î´°Áö¤òÊó¹ð¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅç·ò¿Í¤¬µ±¤¯À±¤Ë¾è¤êÃè¤ò¶î¤±¤ë¡ØTHIS IS KENTY¡Ù¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～④ ¢£¶¦±é¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤ä±é½ÐÃ´Åö¤ÎTAKAHIRO¤âÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Ý¥¹¥È ÃæÅç¤Ï¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¥Ø¥¢¤Ë¡õÇòT¥·¥ã¥Ä¤ò¥¹¥È¥ìー¥È