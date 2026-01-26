¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Íò¤¬¿·¶Ê¡ÖFive¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¡¢3·î4Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ 3·î4Æü0»þ¤è¤ê¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ½ç¼¡¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡õ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¤À¡£ ¢£5·î31Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆCD¥·¥ó¥°¥ë¤âÈ¯Çä·èÄê ¿·¶Ê¡ÖFive¡×¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹·èÄê¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢5