これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越になだれ注意報、上・中・下越と佐渡に波浪注意報が発表されています。沿岸の地域では高波に、積雪の多い地域ではなだれに十分注意ください。 ◆26日(月)これからの天気 各地で雪が降ったりやんだりでしょう。西寄りの風がやや強く吹く見込みです。 夜も所々で雪雲がかかりそうです。 ◆26日(月)の予想最高気温 最高気温は、-1～3℃の予想です。