Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï11»þ30Ê¬»þÅÀ¡¢Á°ÆüÈæ800±ß°Â¤Î5Ëü2900±ß¡Ê-1.48¡ó¡ËÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¡£´ó¤êÉÕ¤­¤Ï5Ëü2350±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡Ê5Ëü2890±ß¡Ë¤ò²¼²ó¤ë·Á¤Ç¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤Ï5Ëü2220±ß¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò¹­¤²¡¢Çä¤ê°ì½ä¸å¤ÏÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü3170±ß¤Þ¤Ç²¼ÍîÉý¤ò½Ì¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï5Ëü2900±ß～5Ëü3100±ßÊÕ¤ê¤Ç¤ÎÊÝ¤Á¹ç¤¤¤¬Â³¤­¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥ì¥ó¥¸²¼¸Â¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ ÊÆ¶âÍ»Åö¶É¤¬°Ù