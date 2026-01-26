来月3日の節分を前に、下関市の海響館では赤鬼の姿をしたダイバーが水槽の中に現れ、来館者を楽しませています。関門海峡の海の中を再現した大きな水槽では、いま正午と午後2時半からの1日2回トラ柄のパンツをはいた赤い体の鬼さんダイバーが登場しています。24種類の魚が泳いでいる水槽の中で、鬼さんはまず、弟子として特にかわいがっているエイたちにエサをやります。続いて、水槽の周りに集まった人たちにエイに関