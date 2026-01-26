2026Ç¯1·î23Æü¡¢Âç¾Ý¿·Ê¹¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥È¥¤Âç¼ê¡ÖPOP MART¡Ê¥Ý¥Ã¥×¥Þ¡¼¥È¡Ë¡×¤Î¿·±Ô¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖÀ±À±¿Í¡ÊTwinkle¡Ë¡×¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¡ÖLabubu¡Ê¥é¥Ö¥Ö¡Ë¡×¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢22ÆüÌë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ±À±¿Í¡×¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö×èÁ³À±Æ°¡ÊHeartbeat¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¤Ç´°Çä¤·¤¿¤È¾Ò²ð¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢1¸Ä89¸µ¡ÊÌó2000±ß¡Ë¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á