¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Î¾®ÎÓÌ¤Æà¡Ê23¡Ë¤¬26Æü¡¢ËÌ³¤Æ»Ä£¤ÇÎëÌÚÄ¾Æ»ÃÎ»ö¡Ê44¡Ë¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤¿¡£¾®ÎÓ¤ÏËÌ³¤Æ»¥¿¥ì¥ó¥È¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÈ¯·¡»ö¶È¡ÊËÌ³¤Æ»TID¡Ë¤Î1´üÀ¸¤Ç¡¢½é¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¶â¥á¥À¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ë¤òËÌ³¤Æ»¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÎëÌÚÃÎ»ö¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô