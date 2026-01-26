ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î¶µ¼ø¤ò¤á¤°¤ë¡È°ãË¡ÀÜÂÔ¡É»ö·ï¤Ç¡¢ÀÜÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¶¨²ñ¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤¬Â£ÏÅ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¤­¤ç¤¦½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤Îº´Æ£¿­°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê62¡Ë¤¬°å³ØÉôÉÕÂ°ÉÂ±¡¤ÎÈéÉæ²ÊÄ¹¤À¤Ã¤¿2023Ç¯3·î¤«¤é¤Î1Ç¯È¾¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¶¨²ñ¡×¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ÇÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢À­É÷Â¯Å¹¤ä¹âµé¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤ÇÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¶¨