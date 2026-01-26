FNN¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¸å½é¤á¤Æ¤Î½µËö¤È¤Ê¤Ã¤¿25Æü¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï70.8¡ó¤Ç¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬12·î¤è¤ê5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Û¤É²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¦2026Ç¯1·î24Æü¡¦25Æü¤ËÅÅÏÃÄ´ºº(RDD ¸ÇÄê¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ)¡¦Á´¹ñ18ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷1013¿Í¤¬²óÅú¡Ê¹ñÀÇÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÃê½Ð¡¦ÊäÀµ¡Ë¹â»ÔÆâ³Õ¤ò¡Ö»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢12·î¤è¤ê5.1¥Ý¥¤¥ó¥È²¼¤¬¤ê70.8¡ó¤Ç