É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¡¦T°Í¤Ï·ëº§¤·¤Æ10Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¹Ù³°¤Ë°ì¸Í·ú¤Æ¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿²æ¤¬²È¤Ë¿´¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÎÙ¿Í¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ¿·¶½½»ÂðÃÏ »ä¤¿¤Á¤¬²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï½»ÂðÃÏ¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¯³«È¯¤µ¤ì¤Æ¡¢Â¾¸©¤«¤é°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤¬Â¿¤¯¡¢¤¹¤°¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÎÙ¤Ë60Âå¤Î