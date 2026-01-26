³é¿å¤Î¾õ¶·¤¬¿¼¹ï¤ÊÂçÅÏ¥À¥à¤È¶À¥À¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹âÃÎ»Ô¤Ï¡¢1·î26Æü¤Ë28Ç¯¤Ö¤ê¤Î³é¿åÂÐºöËÜÉô²ñ¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£¢£·¬Ì¾Î¶¸ã ¹âÃÎ»ÔÄ¹¡ÖÂçÅÏ¥À¥à¤Ç¤Ï2·î½é½Ü¡¢¶À¥À¥à¤Ç¤Ï3·î½é½Ü¤Ë¤ÏÃù¿åÎ¨¤¬¥¼¥í¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¡×¹âÃÎ»ÔÌò½ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¹âÃÎ»Ô³é¿åÂÐºöËÜÉô²ñ¡×¤Ï¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¼çÍ×¤Ê¿å¸»¤Ç¤¢¤ëÂçÅÏ¥À¥à¤È¶À¥À¥à¤Î°Û¾ï³é¿å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐ±þ¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¤â¤Î¤Ç1998Ç¯¤Ë³«¤«¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢28Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÃÎ»Ô¤Î¿å¸»¤ÎÌó6³ä¤òÀê¤á¤ë2¤Ä¤Î¥À¥à¤ÎÃù