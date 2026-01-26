¡ÖÊ¸²½ºâËÉ²Ð¥Çー¡×¤Î¤­¤ç¤¦¡¢´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Ë¤¢¤ë¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ç¡¢¾ÃËÉ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÊ¸²½ºâËÉ²Ð¥Çー¤Ë¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâŽ¢Æü²¼ÉôÌ±éº´ÛŽ£¤Ç¾ÃËÉ·±Îý Ìó30¿Í¤¬ÈòÆñÍ¶Æ³¤ä·úÊª¤«¤éµ®½ÅÉÊ¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤Ê¤É¼ê½ç³ÎÇ§ ´ôÉìŽ¥¹â»³»Ô ¡ÖÊ¸²½ºâËÉ²Ð¥Çー¡×¤Ï¡¢1949Ç¯¤Î1·î26Æü¤ËË¡Î´»û¤Î¶âÆ²¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤ÆÊÉ²è¤¬¾Æ¤±¤¿¤³¤È¤ò¶µ·±¤Ë¡¢Ê¸²½ºâ¤ÎËÉ²Ð°Õ¼±¤ò¹â¤á¤è¤¦¤ÈÀ©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Ìó30¿Í¤¬ÈòÆñÍ¶Æ³¤Ê¤É