¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á1·î26Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥¤¥ê¡¦¥«¥¶¥Õ¼«¼£½£¤Î¥³¥ë¥¬¥¹¹ñºÝÊÕ¶­¶¨ÎÏ¥»¥ó¥¿¡¼ÀÇ´Ø¤Ï21Æü¡¢2025Ç¯¤Ë¥³¥ë¥¬¥¹Áí¹çÊÝÀÇ¶è¤ò·ÐÍ³¤·¤¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎÊÝÀÇÍ¢½Ð¤¬µÞÂ®¤Ê¿­¤Ó¤ò¼¨¤·¡¢Ç¯´ÖÍ¢½ÐÂæ¿ô¤¬Á°Ç¯ÈæÌó4.7ÇÜ¤Î9185Âæ¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£EV¤ÏÃÏ°è¤ÎÂÐ³°ËÇ°×¤¬¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®Ä¹Ê¬Ìî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ­¼Ô/Ä¥ÓâÀ¿¡Ë