µ­Ï¿Åª¤ÊÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤ÇËÌ³¤Æ»¤Î¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢»¥ËÚ»Ô¤ò·ë¤ÖJR¤ä¥Ð¥¹¤¬±¿µÙ¤·¤¿¤¿¤á¡¢°ÜÆ°¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾èµÒ¤é¤ª¤è¤½7000¿Í¤¬¸½ºß¤âÂ­»ß¤á¤µ¤ì¤¿¡£¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢25Æü¤ÎÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»¥ËÚ¤Ë¸þ¤«¤¦²÷Â®¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤äÏ¢Íí¥Ð¥¹¤¬±¿µÙ¡£¶õ¹Á¤«¤é°ÜÆ°¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½7000¿Í¤¬°ìÌë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Â­»ß¤á¤µ¤ì¤¿¿Í¡§¤Þ¤Ã¤¿¤¯Â­¤¬¤Ê¤¤¡¢Á´Éô»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤Û¤È¤ó¤É¿²¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£