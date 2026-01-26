¡Ö»ä¤¬Æó¼¡ÁÏºî¤Ç¤¬¤Ã¤Ý¤ê²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥Ý¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¦¥³¥ß¥±¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï°ì¼¡ÁÏºî(Æó¼¡ÁÏºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡¦ÈÇ¸¢¥³¥¹¥×¥ì¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÏµöÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é½Ð¤Æ¤ë(Æó¼¡ÁÏºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÈÇ¸µ¤ËÍø±×Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë)¡¦±ÄÍø¤òÈ¼¤¦¾ì½ê¤ÇÈÇ¸¢¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤¹¤ëºÝ¤ÏÈÇ¸µÍÍ¤ËµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡Ä— ¤¨¤Ê¤³ (@enako_cos) January 25, 2026 ¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î³èÆ°¤È¼ýÆþ¸»¤Ë´Ø¤¹