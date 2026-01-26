½°µÄ±¡Áªµó¤¬27Æü¸ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¸©Ì±¤ËÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë´ÇÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ÇÈÄ¤Ï26Æü¡¢¹­Åç¸©Ä£Á°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤µ¤¡¤¤¤³¤¦ÅêÉ¼¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÅêÉ¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ­¸¢¼Ô¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¹­Åç¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï½àÈ÷¤Î´ü´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¥¤¥áー¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ïµ¯ÍÑ¤»¤º¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢¸©Æâ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤ÏÁ´¹ñ¤è¤ê5¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÄã¤¤¡¢48.4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¢£¹­