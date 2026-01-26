MVP¼õ¾Þ¤ò²þ¤á¤Æ½Ë¤ï¤ì¤¿ÂçÃ«É×ºÊ(C)Getty Images¸½ÃÏ»þ´Ö1·î24Æü¡¢Á´ÊÆÌîµåµ­¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Ï¡¢ËèÅß¤Î¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Î¡Ö¥¢¥ï¡¼¥É¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡£ºòµ¨¤Ë3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤â2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¡Ë¤ä¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥­¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÂçÊª¡É¤¿¤Á¤ÈµïÊÂ¤ó¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¤¢¤Ç¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿