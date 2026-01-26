¹ñ²ñµÄ»öÆ²À¯ÉÜ¤Ï26Æü¤Þ¤Ç¤Ë½°±¡Áª¤Î·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÍ½È÷Èñ¤«¤éÌó855²¯±ß¤ò»Ù½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£Êª²Á¹â¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤òÈ¿±Ç¤·¡¢Á°²ó2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤«¤éÌó39²¯±ßÁý¤¨¤ë¡£·ÐÈñ¤Ë¤ÏºÇ¹âºÛºÛÈ½´±¤Î¹ñÌ±¿³ºº¤äÁªµó°ãÈ¿¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤êÈñÍÑ¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£Í½È÷Èñ¤Î»Ù½Ð¤Ï23Æü¤ÎÎ×»þ³ÕµÄ¤Ç·èÄê¤·¤¿¡£