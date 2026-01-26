SEVENTEEN¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡ß¥ß¥ó¥®¥å¡ÊC¡ßM¡Ë¤¬¡¢Ìó2Ëü6000¿Í¤Î´ÑµÒ¤È¡ÖHYPE VIBES¡×¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎËë¤ò²Ú¡¹¤·¤¯³«¤±¤¿¡£¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤È¥ß¥ó¥®¥å¤Ï¡¢1·î23Æü¡Á25Æü¤Ë¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ÖCxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in INCHEON¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ë½ÐË×ËÜ¸ø±é¤ÏFCÀè¹ÔÈÎÇä¤Î³«»ÏÅöÆü¤Ë´°Çä¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê