µ­Ï¿Åª¤ÊÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤ÇËÌ³¤Æ»¤Î¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï»¥ËÚ»Ô¤ò·ë¤ÖJR¤ä¥Ð¥¹¤¬±¿µÙ¤·¤¿¤¿¤á¡¢°ÜÆ°¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾èµÒ¤éÌó7000¿Í¤¬26Æü¸áÁ°11»þÈ¾¸½ºß¤âÂ­»ß¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï25Æü¤ÎÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç»¥ËÚ¤Ë¸þ¤«¤¦²÷Â®¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤äÏ¢Íí¥Ð¥¹¤¬±¿µÙ¤·¡¢°ÜÆ°¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶õ¹ÁÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ìó7000¿Í¤¬°ìÌë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹Ò¶õµ¡¤Ï»ÏÈ¯¤«¤é±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õ¹Á¤È»¥ËÚ¤ò