Q. ¶âÍø1.00¡ó¤Î¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¡Ö±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤Ë10Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤¿¤é¡¢ÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¡©Äê´üÍÂ¶â¤ÎÍÂ¤±Àè¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¤¬1·î31Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï10Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ëÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£A. Ç¯1.00¡ó¤Ê¤éÀÇ°úÁ°1000±ß¡¢20.315¡ó¤ÎÀÇ¶â¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¸å¤Î¼õ¼è³Û¤ÏÌó796±ß¤Ç¤¹Äê´üÍÂ¶â¤Ç¼ê»ý¤Á