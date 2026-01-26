南海トラフ巨大地震などによる津波の発生に備え、三重県志摩市に新しく津波避難タワーが完成し、25日に完成式典が開かれました。新しい津波避難タワーが建った志摩市阿児町の甲賀北地区は、南海トラフ巨大地震が発生した場合、わずか数分で約7メートルの津波が到達すると予想されていて、夏には多くの海水浴客らでにぎわうことを踏まえて128人の収容が可能となっています。完成式典には、志摩市の橋爪市長をはじめ地域住民など約50