Æîµû¾Â»Ô¤Î¥¹¥­ー¾ìÉÕ¶á¤Ç25Æü¸á¸å¤«¤é¥³ー¥¹³°¤ò³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë³°¹ñ¿Í6¿Í¤¬ÁøÆñ¤·26Æü¸áÁ°¡¢µß½õ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6¿Í¤ÏÁ´°÷¤ÎÌµ»ö¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ µß½õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆîµû¾Â»Ô¤ÎÏ»ÆüÄ®È¬³¤»³¥¹¥­ー¾ìÉÕ¶á¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È25Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Ç¥³ー¥¹³°¤ò³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë6¿Í¤¬Æ»¤ËÌÂ¤¤¡¢ÃÎ¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£6¿Í¤ÏÃæ¹ñÀÒ¤ÈÂæÏÑÀÒ