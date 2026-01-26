任期満了に伴う三重県紀宝町の町長選挙は25日、投開票が行われ、無所属で新人の向井美樹也さん（61）が初当選を決めました。5期務めた現職が不出馬となるなか、8年ぶりの選挙戦となった紀宝町長選挙。町の元・特別参与、向井さんが元・町議会議員との一騎打ちの選挙戦を制しました。向井さんは住民との連携による福祉サービスの向上や教育・子育て環境の充実、農林水産や商工業の支援拡充などを訴えて選挙戦を戦い、初当選です。当