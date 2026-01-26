三重県御浜町上市木の丘陵地にある御浜天地農場で、切り干し大根作りが最盛期を迎えています。奈良県五條市のパンドラファームグループが、御浜町内で山から吹き下ろす乾燥した冷たい風を利用し、大根を天日に干しています。今年から手作業と、機械による作業を並行して行っています。長さ10センチ、幅5ミリに大根を自動で切り、ネットに向けて均等に噴射する仕組みになっています。農場には、日差しを受けた大根が反射する光で白