¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ö¥­¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÁÎø¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤¬¤¦¡Á¡× ¡ÊËè½µ·îÍËÌë11»þ6Ê¬¡Ë¡£¡È¥­¥ó¥Ñ¡É¤È¡È¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äºàÎÁ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ÈÌ£¤Ï°ã¤¦¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¡¢¹ñÀÒ¤Î°Û¤Ê¤ë2¿Í¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¥Ô¥å¥¢¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¼ç±é¡¦ÀÖÁ¿±ÒÆó¤µ¤ó¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¡ÚÆ°²è¡Û½é¥Ç¡¼¥È¤Î¿åÂ²´Û¡ª¥¬¥ª¥ê¤Ë´ê¤¤¤ò¡Ö¥­¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Õ¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¡©¡½¡½»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¹¤°