29Æüº¢¡ÖÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¡×¸«¹þ¤ß µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î29⽇¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é30⽇¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡¢⽇ËÜÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¤ß¤ë¡ÛÀã¤Ï¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¹ß¤ë¡©Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý26Æü¡Ê·î¡Ë～31Æü¡ÊÅÚ¡ËÀã±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó 29⽇¤«¤é30⽇¤Ï¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤¹¤ë¤¿¤áËÌ⽇ËÜ¤«¤é⻄⽇ËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î⽇ËÜ³¤Â¦¤òÃæ⼼¤Ë