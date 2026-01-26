Ê¡²¬¸©·ÙÅÄÀî½ð¤Ï26Æü¡¢Ê¡ÃÒÄ®¤Î½»Âð¤Ë25Æü¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤¬ÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤ÏÇ¯ÎðÉÔÌÀ¤Ç¡¢¹õ¿§¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤òÃåÍÑ¤·¥Õ¡¼¥É¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£