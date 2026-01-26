º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú53¿Í¤Ç¡Û¥Æ¥È¥ê¥¹¤ò¿áÁÕ³Ú¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤ß¤¿¡Ú #¤Ü¤«¤Ö¤é¥ª¥Õ´ØÅì5 ¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦Yoshiuh(¤è¤·¤¦¡¼)¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É¶Ê¤ò¿áÁÕ³Ú¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¥ª¥Õ¡Ö¤Ü¤«¤Ö¤é¥ª¥Õ¡×¤ÎÂè5ÃÆ¡ª´ØÅì¤Ç2025Ç¯10·î12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ²ñ¤Î¼ýÏ¿Æ°²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ªÉ¢¥Þ¥°¥Í¥¿¥¤¥È¤µ¤ó¤Î¥Ü¥«¥í¶Ê¡Ö¥Æ¥È¥ê¥¹ feat. ½Å²»¥Æ¥È¡×¤ò¿áÁÕ³Ú¤Ç±éÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÅöÆü¼Â¼Á1»þ´ÖÄø