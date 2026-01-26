±ßÇã¤¤ºÆ³«¡¢¥É¥ë±ß154.20±ßÂæ¤Ë²¼Íî¹â»Ô¼óÁêÈ¯¸À¤¬²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¹â¤á¤ë ±ßÇã¤¤¡¦¥É¥ëÇä¤ê¤Ç¥É¥ë±ß¤ÏÁáÄ«¤Ë154.22±ß¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¥É¥ëÇä¤ê¤¬¼ý¤Þ¤ê155.35±ßÉÕ¶á¤Þ¤ÇÈ¿È¯¤·¤¿¤¬¡¢±ßÇã¤¤ºÆ³«¤ÇºÆ¤Ó154.20±ßÂæ¸åÈ¾¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¹â»Ô¼óÁêÈ¯¸À¤ò¼õ¤±²ðÆþ·Ù²ü¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¹â»Ô¼óÁê¤ÏÀè½µËö¡ÖÅêµ¡Åª¤ÊÆ°¤­¤äÈó¾ï¤Ë°Û¾ï¤ÊÆ°¤­¤Ë¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤·¤ÆÂÇ¤Ä¤Ù¤­¼ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£