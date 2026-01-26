¥¢¥¸¥¢³ôÀ¤³¦¤ÎÊÆ¹ñÎ¥¤ì¤Ç²¸·Ã¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤«¡©¾å³¤³ô4ÆüÂ³¿­ Åìµþ»þ´Ö11:19¸½ºß ¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô 26751.55¡Ê+2.04+0.01%¡Ë Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô 4145.06¡Ê+8.82+0.23%¡Ë ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô 32033.43¡Ê+71.92+0.23%¡Ë ´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô 4961.27¡Ê-28.80-0.58%¡Ë ¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô 8860.09¡ÊµÙ¾ì¡Ë ¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£ ¾å³¤³ô¤Ï4±Ä¶ÈÆüÂ³¿­¡¢14Æü°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£À¤