»°½Å¸©µªËÌÄ®¤Ç¡¢¼ùÎðÌó300Ç¯¤ÎÈ¬½Å¹ÈÇß¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹È¿§¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¡Ä°ìÂ­Áá¤¯½Õ¤ò¹ð¤²¤ë ¼ùÎðÌó300Ç¯¤ÎŽ¢È¬½Å¹ÈÇßŽ£¤¬¸«º¢ »°½ÅŽ¥µªËÌÄ® Á¯¤ä¤«¤Ë¹È¿§¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤ëÈ¬½Å¹ÈÇß¡£»°½Å¸©µªËÌÄ®¤ÎÄ¹³Ú»û¤Ç¤Ï¡¢¾ë¹ø¹ÈÇß¡Ê¤¸¤ç¤¦¤è¤¦¤³¤¦¤Ð¤¤¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁáºé¤­¤ÎÈ¬½Å¹ÈÇß¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Àè½µ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ç°ìµ¤¤Ë³«²Ö ¼ùÎðÌó300Ç¯¤Î¸ÅÌÚ¤Ç¡¢´´¤Î¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤òÅºÌÚ¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤È¤·¤â