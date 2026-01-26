ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ç2006Ç¯²Æ¾ì½ê¤ÎÇòË²°ÊÍè¡¢»Ë¾å9¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·Âç´ØÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤¬Àé½©³Ú¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£¿·´ØÏÆ¡½¿·Âç´Ø¤Ç¤ÎÏ¢Â³Í¥¾¡¤Ï1937Ç¯½Õ¾ì½ê¤ÎÁÐÍÕ»³°ÊÍè89Ç¯¤Ö¤ê¡£½Õ¾ì½ê¡Ê3·î8Æü½éÆü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤Ï¹Ë³Í¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÐÍÕ»³¡¢¾È¹ñ¤ËÊÂ¤Ö»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÂç´Ø2¾ì½êÄÌ²á¡¢½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×16¾ì½ê¤Ç¤Î»Ë¾åºÇÂ®¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·½ü¤¯¡Ë¿·²£¹Ë¾º¿Ê¤ËÄ©¤à¡£¡½¡½º£¤É¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¹¤«¡©