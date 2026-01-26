¡Ú½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤6¹æ¡Û 1·î26ÆüÈ¯Çä ²Á³Ê¡§»æÈÇ650±ß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ550±ß ¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤6¹æ¡× ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ½¸±Ñ¼Ò¤Ï¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤6¹æ¡×¤ò1·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï»æÈÇ¤¬650±ß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤¬550±ß¡£ º£½µ¤Î½µ¥×¥ì¤Ï¡¢É½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¡ÈAKB48¤Î¤¢¤Î¥³¡Éº´Æ£åºÀ±¤µ¤ó¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¡£34Ê¬¤Î±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿DVD¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£