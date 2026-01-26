MLB Japan¤¬1·î22Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­¡Ê27¡Ë¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­¡¢17ºÐ¥â¥Ç¥ëÂ©»Ò¤ÈºÆ²ñ¤·¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¯¤ó¡×¡ÖDNA¤ÏÁè¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ê¤¡¡× ¡Ö#¥É¥¸¥ãー¥¹ #»³ËÜÍ³¿­ ¤¬2026Ç¯¥á¥¸¥ãーÁª¼ê¥é¥ó¥­¥ó¥°TOP100¤ÇÂè13°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»³ËÜ¤ÎÅêµå¥·ー¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆ°²è¡£¥ïー¥ë¥É¥·