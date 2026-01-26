26ÆüÁ°°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï3Æü¤Ö¤êÈ¿Íî¡£Á°½µËöÈæ1034.42±ß¡Ê-1.92¡ó¡Ë°Â¤Î5Ëü2812.45±ß¤ÇÁ°¾ì¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï124¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï1447¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï25¤È¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¤Î³ä¹ç¤¬90¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÁ´ÌÌ°Â¾¦¾õ¤À¤Ã¤¿¡£ Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï165.26±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç£Ó£Â£Ç ¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê ¤¬66.58±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ ¤¬55.15±ß¡¢¿®±Û²½ ¤¬42.28±ß¡¢£Ô£Ä£Ë ¤¬40.11±ß¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£ ¥×¥é¥¹´ó